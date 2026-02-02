Giornale di Brescia
Governo Trump, 'bodycam su tutti gli agenti a Minneapolis'

WASHINGTON, 02 FEB - "Con effetto immediato, stiamo dotando di telecamere indossabili tutti gli agenti sul campo a Minneapolis": lo ha annunciato sui social la segretaria alla sicurezza interna Kris Noem. Donald Trump ha detto di sostenere la mossa. "Non è stata una mia decisione. Lascio la questione a lei. In genere è una misura positiva per le forze dell'ordine, perché impedisce alle persone di mentire su quanto accaduto", ha osservato. Era una delle richieste dei democratici per rifinanziare le attivita' del dipartimento dopo l'uccisione di due manifestanti da parte dell'Ice.

