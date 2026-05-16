ROMA, 16 MAG - Il ministero del Turismo delle Maldive ha dichiarato oggi che la licenza di esercizio della 'MV Duke of York', la safari boat dei cinque sub italiani morti durante una immersione, è stata sospesa in seguito all'incidente avvenuto nella provincia. Lo rende noto la stampa locale. Il Ministero ha affermato che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell'incidente. Il ministero ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei turisti e ha ringraziato coloro che si sono impegnati nelle ricerche. Ha affermato inoltre che le autorità sono impegnate nelle continue ricerche degli altri quattro corpi non ancora recuperati.
Governo Maldive, 'sospesa la licenza alla nave degli italiani morti'
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