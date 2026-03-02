Giornale di Brescia
Governo libanese vieta ogni attività militare di Hezbollah

ROMA, 02 MAR - Il governo libanese ha deciso, per la prima volta nella storia del paese, l'interdizione di ogni attività militare di Hezbollah, il partito armato anti-israeliano fondato nel 1982. Lo si apprende dal comunicato al termine della riunione del consiglio dei ministri a cui ha partecipato anche il comandante dell'esercito libanese.

ROMA

