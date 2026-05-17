Governo Israele approva costruzione museo Idf al posto dell'Unrwa a Gerusalemme

TEL AVIV, 17 MAG - Il governo israeliano ha approvato, durante la riunione odierna, il piano per la creazione di un complesso che comprenderà il Museo dell'Idf, l'ufficio di arruolamento e l'ufficio del ministro della Difesa su un'area dove sorgeva il quartiere generale dell'Unrwa a Gerusalemme, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi la cui attività, a seguito della legislazione israeliana, è stata dichiarata illegale nel 2024 su territorio israeliano. ''Non c'è nulla di più simbolico e giusto di costruire queste istituzioni proprio dove si trovava il complesso dell'Unrwa, i cui dipendenti hanno partecipato ai massacri del 7 ottobre e che è parte del meccanismo di incitamento contro Israele'', ha commentato il ministro della Difesa Israel Katz in una nota.