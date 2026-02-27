Giornale di Brescia
Governo Gb ritira 'temporaneamente i suoi diplomatici' dall'Iran

LONDRA, 27 FEB - Il governo britannico ha annunciato "il ritiro temporaneo" del suo personale diplomatico dall'Iran, per ragioni precauzionali legate alle tensioni fra Teheran e Washington. "A causa della situazione attuale - si legge in una nota del Foreign Office - abbiamo messo in atto la misura precauzionale di un ritiro temporaneo del personale del Regno Unito dall'Iran. La nostra ambasciata continua a operare da remoto".

