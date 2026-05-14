Governo Cuba, 'chiarito alla Cia che non minacciamo gli Usa'

WASHINGTON, 14 MAG - Il direttore della Cia John Ratcliffe ha incontrato oggi all'Avana funzionari cubani per migliorare il dialogo tra gli Stati Uniti e l'isola, ha dichiarato il governo cubano. L'incontro si è svolto "in un contesto caratterizzato dalla complessità delle relazioni bilaterali, con l'obiettivo di contribuire al dialogo politico tra le due nazioni", si legge in una dichiarazione. Gli elementi forniti dalla parte cubana e gli scambi avuti con la delegazione Usa, ha riferito il governo di Cuba, "hanno permesso di dimostrare categoricamente che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Usa, né sussistono ragioni legittime per includerla nella lista dei Paesi che, presumibilmente, sponsorizzano il terrorismo". Ratcliffe ha avuto colloqui con l'omologo del ministero degli Interni. "Nel corso dell'incontro è stato possibile verificare la coerenza e la pertinenza della posizione storica del nostro Paese - prosegue la nota - con le azioni del governo cubano e delle sue autorità competenti nell'affrontare e condannare in modo inequivocabile il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni".