Governatore Minnesota, Trump fermi subito i raid Ice a Minneapolis

ROMA, 24 GEN - "Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo l'ennesima sparatoria raccapricciante compiuta da agenti federali questa mattina. Il Minnesota ne ha abbastanza. Questa situazione è ripugnante. Il Presidente deve porre fine a questa operazione. Ritiri immediatamente le migliaia di agenti violenti e impreparati dal Minnesota. Subito": lo scrive su X il governatore del Minnesota Tim Walz.

Argomenti
ROMA

