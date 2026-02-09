Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Governatore della Banca di Francia Villeroy lascia l'incarico a giugno

AA

PARIGI, 09 FEB - Il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, ha annunciato che lascerà l'incarico alla guida dell'istituzione parigina a inizio giugno, una decisione inattesa, visto che il suo mandato sarebbe normalmente dovuto giungere a termine a fine 2027. "I miei quasi undici anni alla guida della Banque de France e al servizio dell'euro sono e resteranno l'orgoglio della mia carriera pubblica", ha dichiarato de Galhau, secondo un comunicato diffuso dalla Banca di Francia. Il governatore passerà alla guida della Fondation Apprentis d'Auteuil, impegnata nella protezione dei giovani in difficoltà.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARIGI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario