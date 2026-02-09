Governatore della Banca di Francia Villeroy lascia l'incarico a giugno

PARIGI, 09 FEB - Il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, ha annunciato che lascerà l'incarico alla guida dell'istituzione parigina a inizio giugno, una decisione inattesa, visto che il suo mandato sarebbe normalmente dovuto giungere a termine a fine 2027. "I miei quasi undici anni alla guida della Banque de France e al servizio dell'euro sono e resteranno l'orgoglio della mia carriera pubblica", ha dichiarato de Galhau, secondo un comunicato diffuso dalla Banca di Francia. Il governatore passerà alla guida della Fondation Apprentis d'Auteuil, impegnata nella protezione dei giovani in difficoltà.