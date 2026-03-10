Governatore, 6 morti e 37 feriti per raid missilistico ucraino su Bryansk

MOSCA, 10 MAR - E' di 6 morti e 37 feriti il bilancio di un bombardamento missilistico ucraino sulla regione russa di Bryansk, secondo le autorità locali. "Informazioni aggiornate in queste ore: a seguito di un attacco missilistico terroristico, 6 civili sono stati uccisi e 37 feriti", ha affermato il governatore della regione, Alexander Bogomaz, citato dall'agenzia Ria Novosti. Alcuni media russi avevano parlato in precedenza del lancio di sette missili Storm Shadow da parte delle forze di Kiev, che avrebbero preso di mira uno stabilimento di microelettronica.