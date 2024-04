Gondolieri sub di Venezia ripuliscono canale di Murano

VENEZIA, 21 APR - Ultima attività di recupero dei rifiuti nei canali di Venezia per la stagione 2023/24 da parte dei Gondolieri sub che si sono immersi oggi per la prima volta a Murano facendo registrare il record assoluto di raccolta rifiuti dai fondali. Le zone interessate sono state quella di Rio dei Vetrai, nel Canal Grande di Murano e nei tre bacini d'acqua libera lungo la Riva Longa tra il Ponte Toffolo e il Murano Museo. L'attività di pulizia, coordinata dalla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico, è stata opera dei volontari dell'Associazione gondolieri di Venezia che, come nelle precedenti occasioni, insieme ai tecnici del Comune hanno individuato la zona in cui effettuare l'intervento. Un'immersione, quella di stamane, che oltre a far registrare il record assoluto di recupero rifiuti rispetto alle 24 precedenti è stata segnata dalla collaborazione del Nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza che per la prima volta ha partecipato a questo tipo di operazione in occasione delle celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione. Il bilancio, al termine dell'operazione, è di circa 1600 chilogrammi di rifiuti recuperati dai fondali, tra cui: vario materiale in ferro, una lavatrice, un forno da cucina, 2 cestini per l'immondizia, alcuni tubi innocenti, 18 metri di tubi vari, un monopattino, un pesante blocco di marmo, un tavolo da soggiorno, un copri motore per barca, due telefonini e alcuni copertoni.