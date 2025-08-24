Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gondola si ribalta, turisti in acqua in un canale di Venezia

Una gondola si è rovesciata a Venezia facendo fare un "bagno" non previsto al gondoliere e ai turisti che erano a bordo, 24 agosto 205. All'origine dell'incidente probabilmente c'è stato un movimento improvviso dei passeggeri - molti approfittano dei giri per fare dei selfie o dei video con i cellulari - che ha sbilanciato la classica imbarcazione a remi. Fortunatamente l'episodio si è verificato in un rio interno della città lagunare, senza rischi per le persone coinvolte, che hanno dovuto aggrapparsi alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d'acqua per tornare a riva. Facebook / Venezia non è Disneyland +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Una gondola si è rovesciata a Venezia facendo fare un "bagno" non previsto al gondoliere e ai turisti che erano a bordo, 24 agosto 205. All'origine dell'incidente probabilmente c'è stato un movimento improvviso dei passeggeri - molti approfittano dei giri per fare dei selfie o dei video con i cellulari - che ha sbilanciato la classica imbarcazione a remi. Fortunatamente l'episodio si è verificato in un rio interno della città lagunare, senza rischi per le persone coinvolte, che hanno dovuto aggrapparsi alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d'acqua per tornare a riva. Facebook / Venezia non è Disneyland +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
AA

VENEZIA, 24 AGO - Un'altra gondola si è rovesciata stamani, a Venezia, facendo fare un "bagno" non previsto al gondoliere e ai turisti che erano a bordo. All'origine dell'incidente probabilmente c'è stato un movimento improvviso dei passeggeri - molti approfittano dei giri per fare dei selfie o dei video con i cellulari - che ha sbilanciato la classica imbarcazione a remi. Fortunatamente l'episodio si è verificato in un rio interno della città lagunare, senza rischi per le persone coinvolte, che hanno dovuto aggrapparsi alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d'acqua per tornare a riva. Il video, ovviamente, ha fatto il giro dei social in breve tempo. Un incidente simile era avvenuto a maggio sul Canal Grande, nello spazio a pochi metri dal Ponte di Rialto. Anche in quella occasione sotto accusa erano finiti i turisti che si erano spostati sbilanciando la gondola, per farsi un selfie. In acqua era finito anche il gondoliere. La scena allora si è svolta sotto gli occhi di molti turisti che affollavano la Riva del Carbon, luogo di transito centrale della città d'acqua, ed è stata immortalata anche dalle telecamere della videosorveglianza cittadina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VENEZIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario