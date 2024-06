Gommone su scogli, vittima ufficiale di Marina di 26 anni

LA MADDALENA, 15 GIU - E' un ufficiale di Marina di 26 anni, Pietro Stipa, toscano originario dell'Argentario, la vittima dell'incidente in mare avvenuto la scorsa notte nelle acque dell'arcipelago de La Maddalena. Il giovane apparteneva al Nucleo Sdai (Sminamento difesa antimezzi insidiosi) con base sull'isola. Secondo una prima ricostruzione della Guardia costiera, intorno alle 4 di notte il giovane ha deciso di fare un giro in gommone con la sua ragazza, che vive a La Maddalena. Appena usciti dal porto, dopo pochi minuti di navigazione, il natante, per cause da accertare, è finito sugli scogli affioranti davanti all'isola di Santo Stefano, un passaggio insidioso che tutti conoscono. Pietro Stipa era considerato un uomo di mare con esperienza e soprattutto con una conoscenza approfondita dei luoghi dell'arcipelago proprio per il suo lavoro in Marina. L'impatto con le rocce è stato per lui fatale: sbalzato dal gommone avrebbe battuto la testa sugli scogli, perdendo i sensi e finendo sott'acqua. Sarebbe quindi morto annegato. A dare l'allarme è stato un passante che si trovava sulla banchina del porto e ha sentito il forte rumore dell'impatto del gommone sulle rocce. La motovedetta della Guardia costiera è arrivata sul luogo dell'incidente dopo pochi minuti e ha trovato la ragazza in stato di choc ma incolume. E' stata lei ad avvisare i militari della Capitaneria che a bordo c'era anche il suo ragazzo. Le ricerche del disperso si sono protratte per un'ora, alla fine il corpo del giovane ufficiale è stato recuperato sul fondale.