Go!2025 protagonista per tre giorni all'Europarlamento

GORIZIA, 08 APR - Inizia oggi il tour di GO!2025 a Bruxelles. Nella capitale belga ci sarà una folta delegazione regionale, capeggiata dal vicepresidente Mario Anzil, dal presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, e dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Il progetto sarà presentato, nelle varie sedi istituzionali, dal presidente del Gect, Paolo Petiziol. Per la trasferta è stata fondamentale la collaborazione dell'europarlamentare friulana Elena Lizzi. L'esordio odierno, nella sede di rappresentanza della Regione FVG, servirà per illustrare GO!2025 ai connazionali presenti nella capitale belga. Domani, alle 18.30, alla presenza dell'ambasciatrice italiana in Belgio, Federica Favi, ci sarà un'iniziativa promozionale con anche un concerto da parte della Fvg Orchestra, offerto agli europarlamentari in occasione della seduta "plenaria". Un evento possibile grazie alla collaborazione di Promoturismo Fvg. Mercoledì mattina è in programma la conferenza internazionale, che svelerà i contenuti del progetto di capitale europea della cultura senza frontiere, assieme a Nova Gorica, anche ai media dell'intero continente.