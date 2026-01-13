Giornale di Brescia
Italia e Estero

Glu Usa avvertono, 'gli americani lascino immediatamente l'Iran'

AA

WASHINGTON, 13 GEN - Il Dipartimento di Stato americano ha chiesto ai cittadini americani di lasciare subito l'Iran e "se possibile valutare la possibilità di partire via terra, dirigendosi verso l'Armenia o la Turchia". Il dipartimento ha raccomandato agli americani di "cercare mezzi di comunicazione alternativi" a causa delle "continue interruzioni di internet" e di "avere un piano di partenza che non dipenda dall'assistenza del governo Usa".

Argomenti
WASHINGTON

