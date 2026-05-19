Global Sumud Flotilla, 'spari di Israele su 6 barche, una è italiana'

ROMA, 19 MAG - "La navi della marina militare israeliana stanno sparando proiettili, di cui non conosciamo la tipologia, non sappiamo se veri o di gomma". A dirlo in una dichiarazione video è Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. "Sei delle barche sono state colpite. Una di queste, la Girolama batte bandiera italiana". Anche se i proiettili fossero di gomma, ha aggiunto, "è gravissimo. Stanno già compiendo un atto criminale, e ora aggiungono anche l'utilizzo delle armi".