Gli Usa spostano la portaerei Lincoln dal Mar Cinese al Medio Oriente

WASHINGTON, 15 GEN - Il Pentagono ha annunciato lo spostamento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente. Lo riporta The Hill. La portaerei e il suo gruppo d'attacco sono stati avvistati mentre si dirigevano verso ovest, allontanandosi dalla regione indo-pacifica, secondo le immagini fornite da Copernicus, una società di dati satellitari che monitora il traffico marittimo. Lo spostamento richiede circa una settimana.

