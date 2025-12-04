Giornale di Brescia
Gli Usa sospendono alcune sanzioni contro la russa Lukoil

NEW YORK, 04 DIC - Gli Stati Uniti hanno sospeso alcune delle sanzioni contro il gigante russo Lukoil, in modo - si spiega - da consentire alle stazioni di servizio situate al di fuori della Russia di continuare a operare. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro. Le transazioni che coinvolgono le stazioni di servizio in questione sono consentite "per evitare di penalizzare" i loro clienti e fornitori, e a condizione che i ricavi non vengano trasferiti alla Russia.

