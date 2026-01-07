Giornale di Brescia
Gli Usa sequestrano un'altra petroliera, Sophia nei Caraibi

WASHINGTON, 07 GEN - Il Comando Meridionale degli Stati Uniti ha annunciato su X il sequestro di un'altra petroliera legata al Venezuela. "In un'operazione all'alba di questa mattina, il dipartimento della Difesa, in coordinamento con il dipartimento per la Sicurezza Interna, ha fermato una petroliera senza bandiera e soggetta a sanzioni, appartenente alla cosiddetta 'flotta oscura'", si legge nel post. "La nave intercettata, la M/T Sophia, operava in acque internazionali e svolgeva attività illecite nel Mar dei Caraibi. La Guardia Costiera americana la sta scortando negli Stati Uniti", aggiunge il comando meridionale.

WASHINGTON

