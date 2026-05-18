Gli Usa sanzionano la principale agenzia intelligence di Cuba

WASHINGTON, 18 MAG - Il dipartimento del Tesoro americano ha imposto sanzioni contro la direzione dell'Intelligence di Cuba, la principale agenzia di spionaggio dell'isola caraibica, in quella che rappresenta l'ultima mossa di Washington volta ad accrescere la pressione. In una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Tesoro, Washington ha inserito nella lista delle sanzioni l'agenzia di intelligence, insieme a nove cittadini cubani, tra cui i ministri delle Comunicazioni, dell'Energia e della Giustizia del Paese.