Gli Usa revocano le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi

ROMA, 04 GEN - Gli Stati Uniti hanno revocato le restrizioni dello spazio aereo sui Caraibi, dopo aver bloccato i voli commerciali durante l'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Il Segretario Usa ai Trasporti Sean Duffy ha dichiarato in un post su X che le restrizioni iniziali sono scadute alle 00:00 (le 06:00 in Italia),e i voli sono potuti riprendere come previsto. "Le compagnie aeree sono informate e aggiorneranno rapidamente i loro programmi", ha affermato Duffy. La Federal Aviation Administration statunitense aveva notificato ieri alle compagnie aeree commerciali di evitare lo spazio aereo caraibico, citando una "situazione potenzialmente pericolosa". L'avviso affermava che la chiusura era stata disposta a causa di "rischi per la sicurezza associati alle attività militari in corso".