Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gli Usa revocano le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi

AA

ROMA, 04 GEN - Gli Stati Uniti hanno revocato le restrizioni dello spazio aereo sui Caraibi, dopo aver bloccato i voli commerciali durante l'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Il Segretario Usa ai Trasporti Sean Duffy ha dichiarato in un post su X che le restrizioni iniziali sono scadute alle 00:00 (le 06:00 in Italia),e i voli sono potuti riprendere come previsto. "Le compagnie aeree sono informate e aggiorneranno rapidamente i loro programmi", ha affermato Duffy. La Federal Aviation Administration statunitense aveva notificato ieri alle compagnie aeree commerciali di evitare lo spazio aereo caraibico, citando una "situazione potenzialmente pericolosa". L'avviso affermava che la chiusura era stata disposta a causa di "rischi per la sicurezza associati alle attività militari in corso".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario