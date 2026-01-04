Giornale di Brescia
'Gli Usa potrebbero avere un supertestimone contro Maduro'

WASHINGTON, 04 GEN - Gli Usa potrebbero avere un supertestimone nel processo contro Nicolas Maduro. Si tratta, secondo Newsweek, di Hugo Armando Carvajal Barrios, ex capo dell'intelligence militare venezuelana, cacciato da Maduro per tradimento e arrestato poi dagli Usa per un processo nel quale lo scorso giugno si e' dichiarato colpevole di reati che prevedono l'erastolo e sono analoghi a quelli contestati al leader venezuelano. E' citato nel capo di imputazione e non è ancora stato condannato, segno che i procuratori potrebbero volerlo far testimoniare contro Maduro prima di decidere il suo destino.

Argomenti
WASHINGTON

