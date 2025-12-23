Giornale di Brescia
Gli Usa negano i visti a 5 europei, tra cui l'ex commissario Ue Breton

WASHINGTON, 23 DIC - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese. Il Dipartimento di Stato ha giustificato le misure affermando che le azioni di queste persone equivalgono a "censura" e sono dannose per gli interessi americani.

Argomenti
WASHINGTON

