Gli Usa mantengono il dispiegamento navale e militare nei Caraibi

BUENOS AIRES, 13 GEN - Gli Stati Uniti mantengono a tempo indeterminato il dispiegamento militare nel Mar dei Caraibi nel quadro dell'operazione 'Lancia del Sud' ordinata dal presidente Donald Trump con l'obiettivo di "individuare, smantellare e repellere reti criminali e marittime illecite transnazionali". Lo riferisce una nota pubblicata sul profilo X del Comando Sud delle Forze Armate Usa. "La portaerei più grande del mondo, la USS Gerald R. Ford, e le navi da guerra anfibie USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale e USS San Antonio rimangono dispiegate nell'emisfero occidentale", riferisce il comunicato, che conclude evidenziando che "le forze militari statunitensi sono dispiegate nell'area di responsabilità del Comando Sud a supporto dell'operazione Southern Spear, delle operazioni dirette dal dipartimento di Guerra e delle priorità del Presidente degli Stati Uniti per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria".

Argomenti
BUENOS AIRES

