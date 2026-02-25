Gli Usa impongono nuove sanzioni contro petrolio e armi dell'Iran
AA
WASHINGTON, 25 FEB - Gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro l'Iran alla vigilia dei colloqui a Ginevra. In quella che il dipartimento del Tesoro ha definito una strategia di "massima pressione", le nuove misure prendono di mira oltre 30 individui, entità e imbarcazioni che facilitano "la vendita illecita di petrolio iraniano", nonché la sua produzione di armi.
