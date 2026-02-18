Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gli Usa impongono nuove restrizioni sui visti a 18 funzionari iraniani

AA

WASHINGTON, 18 FEB - Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato nuove restrizioni sui visti a 18 funzionari del regime iraniano e leader del settore delle telecomunicazioni e alle loro famiglie. Si tratta, spiega il dipartimento di Stato in una nota, "di complici di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare quelle che inibiscono il diritto degli iraniani alla libertà di espressione e di riunione pacifica".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario