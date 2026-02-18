Gli Usa impongono nuove restrizioni sui visti a 18 funzionari iraniani
WASHINGTON, 18 FEB - Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato nuove restrizioni sui visti a 18 funzionari del regime iraniano e leader del settore delle telecomunicazioni e alle loro famiglie. Si tratta, spiega il dipartimento di Stato in una nota, "di complici di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare quelle che inibiscono il diritto degli iraniani alla libertà di espressione e di riunione pacifica".
