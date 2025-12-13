'Gli Usa hanno chiesto a 70 Paesi contributi per Gaza'

WASHINGTON, 13 DIC - Il Dipartimento di Stato Usa ha formalmente chiesto a oltre 70 Paesi contributi militari o finanziari per la forza di sicurezza a Gaza, da alleati stretti come Italia e Francia a Paesi più piccoli come Malta ed El Salvador. Lo scrive il Wall Street Journal. Il messaggio afferma che i Paesi del Medio Oriente, tra cui Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, sono già in discussione con gli Usa per finanziare l'impegno sulla Striscia. Per ora 19 Paesi hanno risposto esprimendo interesse a contribuire con truppe o ad aiutare in altri modi, come fornendo equipaggiamenti, trasporti o supporto logistico.