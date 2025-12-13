Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Gli Usa hanno chiesto a 70 Paesi contributi per Gaza'

AA

WASHINGTON, 13 DIC - Il Dipartimento di Stato Usa ha formalmente chiesto a oltre 70 Paesi contributi militari o finanziari per la forza di sicurezza a Gaza, da alleati stretti come Italia e Francia a Paesi più piccoli come Malta ed El Salvador. Lo scrive il Wall Street Journal. Il messaggio afferma che i Paesi del Medio Oriente, tra cui Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, sono già in discussione con gli Usa per finanziare l'impegno sulla Striscia. Per ora 19 Paesi hanno risposto esprimendo interesse a contribuire con truppe o ad aiutare in altri modi, come fornendo equipaggiamenti, trasporti o supporto logistico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario