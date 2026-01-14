Giornale di Brescia
'Gli Usa bloccano le richieste di visto da 75 Paesi tra cui Egitto, Iran e Russia'

WASHINGTON, 14 GEN - Nuova stretta sull'immigrazione da parte dell'amministrazione di Donald Trump. Il dipartimento di Stato ha sospeso l'elaborazione di tutte le richieste di visto da 75 Paesi, tra i quali Somalia, Russia, Afghanistan, Brasile, Iran, Iraq, Egitto, Nigeria, Thailandia, Yemen. Lo riporta Fox News che ha preso visione di una comunicazione interna al dipartimento nella quale si chiede ai funzionari consolari di rifiutare i visti da questi Paesi in attesa di verifiche.

