Gli Usa avvisano i propri cittadini: 'Lasciate subito l'Iran subito'

WASHINGTON, 12 GEN - Il Dipartimento di Stato americano e l'Ambasciata virtuale a Teheran hanno emesso un avviso urgente ai cittadini statunitensi in Iran, invitandoli a "partire immediatamente", a causa dell'intensificarsi delle proteste in tutto il Paese, delle violenze e del blocco di internet. L'avviso è stato diffuso lunedì, mentre l'Iran entrava nella terza settimana di manifestazioni antigovernative, con centinaia di morti e migliaia di arresti, secondo quanto riportato da gruppi per i diritti umani e organi di stampa. Questo appello urgente a lasciare il Paese mediorientale evidenzia i crescenti rischi in un contesto di disordini civili in corso. Gli Stati Uniti non hanno un'ambasciata o un consolato in Iran. I cittadini statunitensi detenuti, in particolare quelli con doppia cittadinanza, raramente ricevono assistenza dall'esterno.