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Gli Usa annunciano una proroga di 45 giorni della tregua tra Israele e Libano

WASHINGTON, 15 MAG - Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni, ha annunciato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due Paesi a Washington.

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