Gli Usa annunciano nuove sanzioni sul petrolio dell'Iran

AA

WASHINGTON, 06 FEB - Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro il petrolio dell'Iran e la sua "flotta ombra" nel giorno dei colloqui in Oman. "Il dipartimento di Stato sanziona 15 entità, due individui e 14 navi della flotta ombra coinvolte nel commercio illecito di petrolio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici iraniano'", si legge in una nota del protavoce.

Argomenti
WASHINGTON

