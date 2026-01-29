Giornale di Brescia
Gli Usa allentano le sanzioni sul petrolio venezuelano

WASHINGTON, 29 GEN - Il Tesoro Usa ha allentato le sanzioni sul settore petrolifero venezuelano, nell'ambito degli sforzi del governo Trump per incrementare gli investimenti e la produzione nel Paese dopo la destituzione del presidente Nicolás Maduro. Il Tesoro ha emesso una licenza generale che autorizza le transazioni che coinvolgono il governo venezuelano e la compagnia petrolifera statale Pdvsa, "normalmente connesse e necessarie all'estrazione, all'esportazione, alla riesportazione, alla vendita, alla rivendita, alla fornitura, allo stoccaggio, alla commercializzazione, all'acquisto, alla consegna o al trasporto di petrolio di origine venezuelana".

