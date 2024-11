Gli Usa abbassano l'allerta viaggi in El Salvador

SAN SALVADOR, 11 NOV - Il Dipartimento di Stato degli Usa ha abbassato l'allerta viaggi per El Salvador dal livello 3 al livello 2 — che impone l'esercizio di maggiore cautela rispetto alle condizioni normali — sulla base di una diminuzione degli omicidi e di una "riduzione significativa" delle attività criminali legate alla delinquenza organizzata. "I dipendenti del governo statunitense possono viaggiare in tutto il Paese durante il giorno", si legge in un comunicato. "Soprattutto per problemi infrastrutturali - prosegue il testo - è consigliabile non spostarsi tra città o dipartimenti dopo il tramonto, tranne che sull'autostrada tra San Salvador e l'aeroporto internazionale di El Salvador e tra San Salvador e La Libertad".