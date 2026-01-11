Gli Stati Uniti potrebbero revocare sanzioni al Venezuela già dalla prossima settimana

ROMA, 11 GEN - Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato che ulteriori sanzioni statunitensi contro il Venezuela potrebbero essere revocate già la prossima settimana per facilitare le vendite di petrolio e che incontrerà la prossima settimana anche i vertici del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale per discutere del loro rinnovato impegno con il Venezuela, secondo quanto riporta Reuters. Bessent ha dichiarato che quasi 5 miliardi di dollari di Diritti Speciali di Prelievo del FMI, attualmente congelati, potrebbero essere impiegati per contribuire alla ricostruzione dell'economia del Paese. "Stiamo revocando le sanzioni al petrolio che verrà venduto", ha dichiarato Bessent. Alla domanda su quando potrebbero essere rimosse altre sanzioni dal Venezuela, Bessent ha risposto: "Potrebbe essere già la prossima settimana", ma non ha specificato quali.