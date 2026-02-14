Gli sparano in auto, il presunto omicida arrestato ad Arezzo

PISA, 14 FEB - E' stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio del 25enne albanese, ucciso oggi all'alba a Montecalvoli (Pisa). Il fermato, secondo quanto appreso, è un connazionale della vittima: è stato bloccato in tarda mattinata nel tratto aretino dell'autostrada A1 da due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale.