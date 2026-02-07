Gli Obama 'volano alto', ignorano il razzismo di Trump e postano sulle Olimpiadi

WASHINGTON, 07 FEB - Barack e Michelle Obama seguono il principio reso famoso dalla stessa ex First Lady, "quando loro vanno verso il basso noi voliamo alto", e decidono di ignorare il video razzista pubblicato da Donald Trump. Nonostante le polemiche continuino ad infuriare, l'ex coppia presidenziale ha scelto il silenzio e si è limitata a postare sui social il loro in bocca al lupo alla squadra Usa che da oggi partecipa alle Olimpiadi di Milano-Cortina. "A tutti gli atleti che rappresentano il Team Usa: siamo così orgogliosi di voi. Il vostro talento e la vostra perseveranza vi hanno portato a questo momento. Io e Michelle ci uniremo agli americani di tutto il Paese per fare il tifo per voi", hanno scritto gli Obama.