Gli inquirenti al lavoro per l'ipotesi di femminicidio di Loredana Ferrara

VIGNALE MONFERRATO, 22 APR - In attesa della fissazione della data per l'interrogatorio di garanzia, Silvio Gambetta è accusato al momento di omicidio. Il 57enne è in carcere per la morte a Vignale Monferrato (Alessandria) dell'ex convivente 53enne Loredana Ferrara. Inquirenti e investigatori stanno lavorando con l'ipotesi di contestare il femminicidio. Serve ricostruire con chiarezza l'esatta dinamica di quanto accaduto nel tardo pomeriggio del 20 aprile tra salita per piazza Italia e via Manzoni, dove Loredana sarebbe stata prima investita, poi accoltellata a morte. La pattuglia dei carabinieri arrivata sul posto ha trovato Gambetta che non ha detto una parola. Anche in caserma, all'arrivo dell'avvocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A oggi dunque, non risulterebbe alcuna confessione. Intanto, il Club Monferrato degli Infernot - con il quale Loredana aveva partecipato alla Staffetta per la Pace nel dicembre scorso - ha organizzato per venerdì 24 aprile dalle 20,30 una fiaccolata. Ritrovo in piazza del Popolo. Dalla parrocchia invece precisano che la commemorazione di oggi pomeriggio alle 18 sarà solo un momento di preghiera: il rosario in suffragio della 53enne, annunciato ieri, sarà recitato in un secondo momento.