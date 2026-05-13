Gli Emirati smentiscono la visita di Netanyahu

TEL AVIV, 14 MAG - ''Gli Emirati Arabi Uniti smentiscono le notizie che circolano su una presunta visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu negli Emirati, o di aver ricevuto una qualsiasi delegazione militare israeliana''. Lo scrive il ministro degli Esteri emiratino in una nota, dopo che l'ufficio del premier israeliano aveva rivelato la visita segreta durante la guerra con l'Iran. Anche l'ex capo dello staff di Bibi conferma. 'Da persona che conosce bene gli Emirati Arabi Uniti e vi ha vissuto a lungo, e che ha accompagnato il primo ministro in questo storico viaggio, rimasto top secret fino ad oggi, posso affermare che Netanyahu è stato accolto ad Abu Dhabi con gli onori di un re'', ha scritto in un post su Facebook Ziv Agmon, che fino a inizio aprile è stato il capo dello staff di Netanyahu, dimessosi in seguito a uno scandalo su alcuni messaggi trapelati e considerati impropri. ''Lo Sceicco bin Zayed, la sua famiglia e altre personalità di spicco ci hanno accolto calorosamente, felici di vedere il Primo Ministro dello Stato di Israele a casa loro. Lo Sceicco ha mostrato grande rispetto per il Primo Ministro e lo ha accompagnato personalmente dall'aeroporto al palazzo guidando la sua auto privata. I risultati ottenuti dal Primo Ministro durante questa straordinaria visita saranno ricordati per generazioni'', ha aggiunto.