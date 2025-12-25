Gli auguri social di Meloni, sul maglione 'anche a te e famiglia'

ROMA, 25 DIC - Sorridente, davanti all'albero addobbato, con indosso un maglione rosso natalizio con la scritta 'Anche a te e famiglia', la classica risposta in uno scambio di auguri, e in mano una tazzina di caffè, rossa anche quella: così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è fatta ritrarre in una foto pubblicata di primo mattino sui social per augurare buon Natale. Matteo Salvini, invece, in un videomessaggio di auguri sui social, riferendosi all'epilogo della vicenda giudiziaria Open Arms, si è detto "felice perché dopo cinque anni di processi di viaggi e testimonianze, è il primo Natale che posso festeggiare in famiglia, non più da indagato o da imputato, ma da italiano assolto, libero, perché ho difeso la sicurezza, i confini e la dignità del mio Paese". Anche l'altro vicepremier, Antonio Tajani ha optato per un video, rivolgendo "un pensiero affettuoso a chi è in ospedale, un pensiero affettuoso a tutti i nostri militari che garantiscono la presenza internazionale del nostro Paese in tante parti lontane nel mondo. Un saluto a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che garantiscono anche in questi giorni, di giorno e di notte, la nostra sicurezza". Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha scelto una foto con il Papa per accompagnare il suo messaggio di auguri. Auguri con citazione cinematografica per Carlo Calenda, che spiega invece di aver ceduto alle pressioni del suo social media manager per un post natalizio: "Tra l'alternativa Santanchè con colbacco; Conte con gli elfi; Renzi che cita la Bibbia e Salvini che fa gli auguri al mondo (facciamo gli scongiuri), opto per un classico degli anni '80", ossia la storica battuta del film di Carlo Vanzina 'Vacanze di Natale': "Anche questo Natale... se lo semo levato dalle palle".