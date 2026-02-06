Gli antagonisti occupano l'ex Palasharp a Milano contro le Olimpiadi

MILANO, 06 FEB - Sarà il Palasharp di Milano la sede delle Utopiadi, la tre giorni di sport popolare organizzata dal Cio, il comitato insostenibili olimpiadi. Il palazzetto ormai in disuso dal 2011 è stato infatti occupato questa mattina da un gruppo di antagonisti "contro le Olimpiadi più insostenibili di sempre", già promotori ieri della contestazione alla fiaccola davanti all'università Statale e della manifestazione che si terrà domani. Il Palasharp era stato costruito dopo la nevicata del 1985, che fece crollare il palazzo dello sport di Milano, grazie alla insistenza di Divier Togni e venne inaugurato il 27 settembre 1986 con un concerto di Frank Sinatra. Con una capienza di 8000 posti fu il principale palazzetto dello sport milanese, casa dell'Olimpia Milano, di concerti ed eventi politici, fino alla costruzione del Forum di Assago per poi venir progressivamente abbandonato fino alla totale chiusura nel 2011. Di proprietà del Comune, sono state numerose le possibili destinazioni del palazzetto, compreso l''uso per le gare di hockey femminile di Milano Cortina 2026, ma i costi legati alla sua ristrutturazione hanno poi portato a scegliere due padiglioni di Rho Fiera.