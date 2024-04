Gli animali domestici saranno ammessi all'Università Iuav

VENEZIA, 24 APR - L'Università Iuav di Venezia ha approvato un nuovo regolamento che consente la presenza di animali domestici all'interno delle proprie sedi. Con questa iniziativa l'ateneo riconosce il potenziale positivo della presenza degli animali domestici sul luogo di lavoro e negli spazi accademici, attestato da numerosi studi scientifici che testimoniano come la compagnia degli animali possa contribuire a ridurre lo stress, aumentare la produttività, stimolare la creatività, favorire la socializzazione e generare empatia tra le persone. L'iniziativa rientra in un quadro più ampio di attività e sperimentazioni per il benessere della comunità Iuav, tra le quali la realizzazione di nuove aree studio, area ristoro, book crossing, spazi verdi, promosse dal rettore Benno Albrecht con il piano pluriennale di rinnovamento delle sedi. Cani e gatti sono ammessi ordinariamente all'interno delle sedi, dei locali e degli spazi anche esterni dello Iuav, con alcune limitazioni, come negli uffici condivisi, in cui serve il consenso esplicito di tutti gli occupanti. Sono invece esclusi negli sportelli, aule, spazi della biblioteca e spazi d'ateneo dove si tengano eventi, manifestazioni o cerimonie. Le limitazioni non si applicano ai cani guida per non vedenti, ai cani da assistenza per le persone con disabilità e ai cani da allerta, a cui viene garantito libero accesso.