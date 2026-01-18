Gli 8 Paesi europei, 'siamo uniti e difenderemo la nostra sovranità'

BRUXELLES, 18 GEN - "Le minacce tariffarie minano le relazioni transatlantiche e rischiano di innescare una pericolosa spirale discendente. Continueremo a rispondere in modo unito e coordinato. Siamo impegnati a difendere la nostra sovranità". Lo affermano Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito in un comunicato congiunto.