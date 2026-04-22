Giustizia: Patronaggio, 'rivedere le piante organiche senza tagliare uffici'

CAGLIARI, 22 APR - Emergono dubbi su una eventuale revisione delle piante organiche nei piccoli tribunali con meno di 30 giudici e 10 pubblici ministeri che potrebbero rischiare la chiusura. In questo conteggio finirebbero 87 sedi in tutta Italia e ben quattro nella sola Sardegna: Nuoro, Oristano, Tempio e Lanusei. L'Associazione Nazionale Magistrati (Anm), all'indomani della vittoria del No al referendum sulla giustizia, aveva avanzato alcune proposte proprio per la ridefinizione della piante organiche. "Pur condividendo l'intento di efficientamento del sistema, rilevo che la situazione di ogni circondario vada valutata in relazione al territorio di riferimento. Ci sono Tribunali, come per esempio Nuoro, Locri o Gela, che ricadono in territori dove è molto sentita la necessaria presenza di un presidio di legalità a causa della esistenza di una criminalità diffusa e ostinatamente radicata in quel particolare contesto - spiega all'ANSA il procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio - Il legislatore dovrebbe muoversi con molta accortezza, accorpando e rivedendo le piante organiche piuttosto che tagliare Uffici, comportandosi come un sarto che confeziona e modella il vestito sul corpo del suo cliente".