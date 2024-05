Giuristi democratici, 'Falcinelli è stato torturato'

ROMA, 05 MAG - "Esistono delle regole internazionali sui diritti umani che non possono essere violate nè in Italia, nè in Europa e nemmeno negli Stati Uniti: vige il principio universale del divieto di trattamenti inumani e degradanti e non ci sono dubbi che l'incaprettamento al quale è stato sottoposto negli Usa lo studente italiano Matteo Falcinelli sia stata una brutale tortura, una delle pratiche più crudeli e antiche di tortura". Lo sottolinea l'avvocatessa Aurora D'Agostino, la vice presidente dell'associazione 'Giuristi democratici' che è osservatrice internazionale, per conto del network europeo 'Eldh' di giuristi attenti ai diritti umani, al processo in corso a Budapest nei confronti di Ilaria Salis, l'insegnante italiana detenuta in Ungheria in drammatiche condizioni.