Giuria non trova accordo e il giudice annulla il processo a Weinstein

NEW YORK, 15 MAG - Il giudice del terzo processo contro l'ex magnate di Hollywood Harvey Weinstein ha annullato il procedimento dopo che la giuria ha comunicato di essere in una situazione di stallo e di non riuscire a raggiungere un verdetto. In una nota inviata al giudice Curtis Farber, i giurati avevano spiegato di non essere riusciti a raggiungere l'unanimità sulla questione se Weinstein abbia stuprato l'ex aspirante attrice Jessica Mann in un hotel di Manhattan nel 2013. "Non vedo ragioni per andare oltre", ha detto Farber: "Siete stati un ottimo gruppo di giurati". Weinstein si era dichiarato non colpevole dell'accusa di stupro di terzo grado e ha sempre negato tutte le accuse di rapporti sessuali non consensuali con le sue accusatrici. L'annullamento arriva quasi un anno dopo che un'altra giuria di New York non era riuscita a raggiungere un verdetto su un capo di imputazione collegato alla Mann. Non è immediatamente chiaro se la procura di Manhattan intenda processare Weinstein una quarta volta. Il caso della Mann è sempre stato il più controverso e ambiguo tra quelli contro Weinstein: la donna aveva ammesso di aver avuto con lui una relazione che si era protratta nel tempo dopo il presunto stupro. La difesa aveva usato questo elemento per sostenere che il rapporto fosse consensuale. L'accusa aveva invece descritto la relazione come una dinamica di manipolazione, pressione psicologica e dipendenza professionale tipica del potere esercitato da Weinstein su giovani donne dell'industria cinematografica. L'ex re di Hollywood era stato condannato per la prima volta all'inizio del 2020 per stupro di terzo grado nel caso che coinvolgeva anche la Mann, ma una corte d'appello dello Stato di New York aveva annullato la condanna nel 2024 per vizio di forma, stabilendo che il giudice aveva impropriamente ammesso testimonianze relative ad accuse non direttamente collegate al caso. Il secondo processo aveva portato alla condanna di Harvey Weinstein per atto sessuale criminale di primo grado per aver costretto l'ex assistente di produzione di Project Runway Miriam Haley a subire sesso orale nel 2006. Weinstein era invece stato assolto da una seconda accusa di atto sessuale criminale di primo grado legata a una denuncia presentata dall'ex modella Kaja Sokola. All'indomani del verdetto, il procuratore di Manhattan Alvin Bragg aveva dichiarato che il suo ufficio era "pronto ad andare nuovamente a processo, dopo essersi consultato con Jessica Mann".