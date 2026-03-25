Giuria California, Meta e Google responsabili per dipendenza dai social

NEW YORK, 25 MAR - Meta e Google sono responsabili della dipendenza dai social media tra i giovani. È il verdetto raggiunto da una giuria di Los Angeles nell'ambito del processo sulla dipendenza da social media. Il processo è partito dalla denuncia di una ventenne californiana, Kaley G.M., che ha testimoniato che YouTube (proprietà Google) e Instagram (proprietà Meta) hanno istigato la sua depressione e pensieri suicidi durante l'infanzia. La ragazza che ha avuto la meglio contro Meta e Google nel processo riceverà un compenso di 3 milioni di dollari a titolo di risarcimento danni. Lo ha stabilito la giuria in un verdetto storico che potrebbe ridefinire il modo in cui l'industria tecnologica affronta la responsabilità legale in merito alla salute mentale dei giovani utenti. Meta ha fatto sapere che "con tutto il rispetto" non è d'accordo con la sentenza.