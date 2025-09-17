Giornale di Brescia
Giunta Comune di Milano approva delibera vendita San Siro

Lo stadio San Siro a Milano, 11 maggio 2023.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
MILANO, 17 SET - La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Ora il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell'aula del Consiglio comunale la prossima settimana. "Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all'attenzione del Consiglio comunale - ha detto la vicesindaca che ha la delega all'Urbanistica Anna Scavuzzo nel dopo giunta convocato con la stampa -. Ora ci saranno una serie di commissioni dedicate per entrare nel merito del provvedimento". "In giunta c'è stato un ampio dibattito" sulla delibera, ha spiegato la vicesindaca del Comune di Milano che ha anche la delega all'Urbanistica Anna Scavuzzo al termine della giunta che ha approvato il documento. "L'assessora Elena Grandi" che ha la delega al Verde ed è espressione di Europa Verde "ha portato il parere negativo sulla delibera, come del resto già espresso dal gruppo dei Verdi - ha concluso Scavuzzo - Adesso sarà il Consiglio comunale a decidere col voto". La conferenza stampa dopo la giunta si è tenuta con tutti gli assessori.

