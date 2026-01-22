Giornale di Brescia
Giuli, 'a Tunisi per parlare di collaborazione rafforzata'

AA

TUNISI, 22 GEN - "A Tunisi parleremo di un progetto di cooperazione rafforzata che completerà dei rapporti che già esistono tra Italia e Tunisia all'interno del Piano Mattei, quindi stiamo per annunciare un ulteriore momento di collaborazione nel 2026 dal punto di vista dei rapporti culturali, in particolare per ciò che riguarda il patrimonio archeologico della Tunisia". Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli al museo del Bardo di Tunisi, in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Magna Mater, tra Zama e Roma', sottolineando che quello tra Italia e Tunisia è "un partenariato che coinvolgerà dei siti, dei luoghi e dei rapporti tra istituzioni tunisine e italiane che lavoreranno in determinati siti per conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio culturale, condividere le rispettive conoscenze".

