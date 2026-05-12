Giudici, la 'mamma del bosco' non può tornare nella casa famiglia

PESCARA, 12 MAG - Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della 'famiglia del bosco', contro l'ordinanza del 6 marzo scorso che ha disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i tre figli sono ospitati ormai da oltre sei mesi. Secondo quanto si apprende, i giudici, chiamati ad esprimersi dalla corte d'Appello che aveva ritenuto il reclamo 'improcedibile', hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando dunque l'allontanamento della donna dalla casa famiglia.