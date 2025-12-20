Giudici, genitori dei bimbi nel bosco abbattano il muro di diffidenza

PESCARA, 20 DIC - Nella sentenza con cui la Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato ieri il ricorso presentato dai legali della 'famiglia nel bosco', i giudici evidenziano "gli apprezzabili sforzi di collaborazione" da parte dei genitori dopo l'allontanamento dei minori e auspicano "un definitivo superamento del muro di diffidenza da loro precedentemente alzato avverso gli interventi e le offerte di sostegno". La Corte conferma poi "tutte le criticità rilevate nell'ordinanza del Tribunale" dei minorenni rilevando "gravi rischi per la salute fisica e psichica dei bambini, per la loro sana crescita, per lo sviluppo armonioso della loro personalità".