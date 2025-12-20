Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Giudici, genitori dei bimbi nel bosco abbattano il muro di diffidenza

AA

PESCARA, 20 DIC - Nella sentenza con cui la Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato ieri il ricorso presentato dai legali della 'famiglia nel bosco', i giudici evidenziano "gli apprezzabili sforzi di collaborazione" da parte dei genitori dopo l'allontanamento dei minori e auspicano "un definitivo superamento del muro di diffidenza da loro precedentemente alzato avverso gli interventi e le offerte di sostegno". La Corte conferma poi "tutte le criticità rilevate nell'ordinanza del Tribunale" dei minorenni rilevando "gravi rischi per la salute fisica e psichica dei bambini, per la loro sana crescita, per lo sviluppo armonioso della loro personalità".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PESCARA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario