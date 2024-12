Giudici condannano a 14 anni e 5 mesi la Mantide della Brianza

Il Tribunale di Monza ha condannato a sedici anni e cinque mesi Tiziana Morandi, detta 'la mantide della Brianza', riconosciuta colpevole di aver circuito e narcotizzato 9 uomini, dopo aver proposto loro massaggi via social, approfittando della loro incapacità di difendersi. La sentenza è stata pronunciata stamani, a fronte dei 15 anni chiesti dall'accusa. La difesa ha già annunciato il ricorso in Appello. +++ FACEBOOK/TIZIANA MORANDI +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE CUI SI RINVIA +++ NPK +++